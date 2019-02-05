Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı'ndan Trump'a sert yanıt

Irak Başbakanı'ndan Trump'a sert yanıt

32 dakika önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, "Topraklarımızın herhangi bir ülke tarafından başka ülkelere saldırılması için kullanılmasını kabul etmeyiz.

Irak Başbakanı'ndan Trump'a sert yanıt , System.String[]
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, "Topraklarımızın herhangi bir ülke tarafından başka ülkelere saldırılması için kullanılmasını kabul etmeyiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:35 

Ekonomi
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