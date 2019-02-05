Irak Başbakanı'ndan Trump'a sert yanıt
32 dakika önce
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, "Topraklarımızın herhangi bir ülke tarafından başka ülkelere saldırılması için kullanılmasını kabul etmeyiz.
Irak
Başbakanı Adil Abdulmehdi, "Topraklarımızın herhangi bir ülke tarafından başka ülkelere saldırılması için kullanılmasını kabul etmeyiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:35
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