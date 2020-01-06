Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Halef: "Yabancı askerlerin çıkarılması için mekanizma hazırlandı" - Son Dakika
Son Dakika Politika Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Halef: 'Yabancı askerlerin çıkarılması için mekanizma hazırlandı' - Son Dakika

Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Halef: "Yabancı askerlerin çıkarılması için mekanizma hazırlandı"

6 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, ülkedeki yabancı askerleri çıkarmak için mekanizma hazırlandığını duyurdu.

Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Halef:

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, ülkedeki yabancı askerleri çıkarmak için mekanizma hazırlandığını duyurdu.


Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, bölgede giderek yükselen tansiyona ilişkin açıklama yaptı. Irak hükümetinin, ABD askerlerini ülkeden çıkarmak için mekanizma hazırladığını belirten Halef, Irak'ta bulunan Koalisyon Güçleri'nin de görevinin sınırlandırılarak sadece danışmanlıkla askeri eğitim vereceklerini söyledi.


ABD askerlerinin Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı bilgisi dışında münferit olarak operasyon gerçekleştirdiğini kaydeden Halef, ABD'nin son operasyonunu ise "aptalca" olarak nitelendirdi. Askeri Sözcü Halef, Irak hükümetinin, Koalisyon Güçleri'nin kara ve hava hareketlerini kısıtladığını vurguladı.


İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ta bulunmasının iç mesele olduğunu ve vurulmaması gerektiğinin altını çizen Halef, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin doğru olmadığını kaydederek, ABD ile ekonomik işbirliklerinin süreceğini söyledi. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:18 Kaynak: İHA
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