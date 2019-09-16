Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı, Ortak Operasyonlar Komutanlığı yapısını değiştirdi
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Irak Başbakanı, Ortak Operasyonlar Komutanlığı yapısını değiştirdi

20 dakika önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Ortak Operasyonlar Komutanlığının yapısında değişiklikler yaparak, kendisini bu komutanlığın başına getirdi.

Irak Başbakanı, Ortak Operasyonlar Komutanlığı yapısını değiştirdi, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Ortak Operasyonlar Komutanlığının yapısında değişiklikler yaparak, kendisini bu komutanlığın başına getirdi. Abdulmehdi, Haşdi Şabi ve Peşmerge'yi de söz konusu komutanlık yapısına kattı.

Abdulmehdi adına yayınlanan kararnamede, Başbakan, Ortak Operasyonlar Komutanlığı Başkanı oldu.


Haşdi Şabi ve Peşmerge'yi de kattı


Abdulmehdi'nin kararnamesine göre, söz konusu askeri yapıda, Savunma ve İçişleri Bakanlıkları ile İstihbarat Dairesi, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı, Hava ve Kara Kuvvetlerinin yanı sıra Haşdi Şabi Kurumu ve Peşmerge Bakanlığından üst düzey askeri temsilciler bulunacak.


Peşmerge hariç bu komutanlıkta yer alan tüm yapılardaki üst düzey askeri atama ve görev yeri değiştirme yetkisi de Başbakan Abdulmehdi'de olacak.

Yapısında değişikliğe gidilen Ortak Operasyonlar Komutanlığının yeni görevi ise çıkan kararnamede şu şekilde tanımlandı:


"Komutanlık, ortak operasyonları stratejik ve operasyonel anlamda, devletin tüm güvenlik imkanlarını kullanarak yönetecek. Yapı, silahlı kuvvetler komutanının (Abdulmehdi) talimatları doğrultusunda ülkenin genelinde istikrarın sağlanması için içeriden ve dışarıdan gelecek tüm tehdit ve risklere karşı koyacak. Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ayrıca askeri ve güvenlik alanında danışmanlık görevi de üstlenecek ve tüm askeri ve güvenlik birimlerini kontrol edebilecek. Komutanlık, Irak güvenlik güçlerine eğitim ve lojistik destek sunan uluslararası taraflarla da koordinasyon sağlayacak."

Kararnameye göre, silahlı kuvvetler komutanı, Ortak Operasyonlar Komutanlığı Başkanlığı görevini bazı planlama ve operasyonel durumlara göre yardımcısına vekalet edebilecek.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığını General Abdulemir Yarullah vekaleten yürütüyordu. Yarullah, yeni kararnameye göre komutanlığın Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:54 Kaynak: AA
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