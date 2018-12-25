Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı: Suriye'ye Asker Göndermeyi Değerlendiriyoruz

Irak Başbakanı: Suriye'ye Asker Göndermeyi Değerlendiriyoruz

2 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD'nin Suriye'den asker çekme kararının ardından hükümetinin Suriye'ye asker gönderebileceğini açıkladı.

Irak Başbakanı: Suriye'ye Asker Göndermeyi Değerlendiriyoruz, System.String[]
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD'nin Suriye'den asker çekme kararının ardından hükümetinin Suriye'ye asker gönderebileceğini açıkladı.

Amerika'nın Sesi Radyosu'nun haberine göre Abdülmehdi, Irak'ı sınırlarındaki tehditlerden korumak için her seçeneği değerlendirdiklerini söyledi.

Irak Başbakanı ayrıca, IŞİD'in savaş bölgesindeki alanını genişletmesinden ve Irak'a mülteci akınından endişe ettiğini de vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla konuşan Abdülmehdi, hükümetinin ABD'den Suriye'de asker konuşlandırma yönünde bir talep almadığını, ancak bu seçeneğin konuşulduğunu belirtti ve "Irak kararını dostlarına ve komşularına danışarak verecek" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:18 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, Ekonomi
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