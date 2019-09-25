Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı, Suudi Arabistan'a gidiyor
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Irak Başbakanı, Suudi Arabistan'a gidiyor

18 dakika önce

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin Suudi Arabistan'a gideceği açıklandı.

Irak Başbakanı, Suudi Arabistan'a gidiyor, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin Suudi Arabistan'a gideceği açıklandı.


Irak Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, bugün Suudi Arabistan'a gidecek olan Başbakan Adil Abdülmehdi'nin Kral Selman Bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile bir araya geleceği bildirildi. Ziyaretin birkaç saat süreceğini aktaran açıklamada "Başbakan Abdülmehdi, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler, artan gerilimi yatıştırmak ve bölgeyi çekişme ve gerginlikten uzak tutabilmek için Irak'ın komşu ülkelerle iyi ilişkiler temeline dayalı olumlu rolü ele alınacak" ifadeleri kullanıldı. Çin'e yaptığı ziyareti tamamlayan Başbakan Adil Abdülmehdi'nin Suudi Arabistan'a yapacağı ziyarette, Suudi Arabistan'da petrol tesislerine yapılan saldırının da ele alınması bekleniyor. - ERBİL

Suudi Arabistan, Kral Selman, Irak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:51 Kaynak: İHA
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