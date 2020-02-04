Irak Başbakanı, uzun süre sonra ilk kez ABD'li üst düzey bir yetkiliyle görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Başbakanı, uzun süre sonra ilk kez ABD'li üst düzey bir yetkiliyle görüştü - Son Dakika

Irak Başbakanı, uzun süre sonra ilk kez ABD'li üst düzey bir yetkiliyle görüştü

6 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, geçen ay ABD-İran arasında Irak'ta yaşanan gerginliklerin ardından ilk kez üst düzey askeri yetkililerden ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie ile bir araya geldi.

Irak Başbakanı, uzun süre sonra ilk kez ABD'li üst düzey bir yetkiliyle görüştü, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, geçen ay ABD- İran arasında Irak'ta yaşanan gerginliklerin ardından ilk kez üst düzey askeri yetkililerden ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie ile bir araya geldi.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Abdulmehdi, başkent Bağdat'taki konutunda CENTCOM Komutanı General McKenzie ve beraberindeki askeri heyeti kabul etti.

İran ile ABD arasında Irak'ta yaşanan gerginliklerin üzerinden bir ay geçmesinin ardından yapılan görüşmede, "terörle mücadele ve yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması" konusu ele alındı.

Açıklamada Abdulmehdi'nin, iki ülke arasındaki dost ilişkiler, terörle mücadeledeki dayanışma ve Irak'ın çatışma sahasına dönüştürülmemesinin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

Abdulmehdi, Irak Meclisi'nin 5 Ocak'ta aldığı "yabancı güçlerin varlığının sonlandırılması" kararına da değinerek, bu kararın ülkenin istikrar ve güvenliğinin korumasının yanı sıra halkın taleplerini karşılama amacını taşıdığını kaydetti.

Irak'taki ABD-İran'ın gerginliği

ABD, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in konvoyuna hava saldırısı düzenleyerek iki komutanı öldürmüştü.


İran Devrim Muhafızları Ordusu, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıya karşılık 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.


ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki El-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini ancak can kaybı olmadığını bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:14 Kaynak: AA
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