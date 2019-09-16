Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı ve Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Irak Başbakanı ve Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi

45 dakika önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Irak Başbakanı ve Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgilendirilme yapılmadı.


Suudi Arabistan'ın petrol devlerinden Aramco'nun iki rafinerisinde insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirilmiş ve yangın çıkmıştı.Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, saldırıyı Husiler üstlenmişti. Füzelerin Irak'tan ateşlenmiş olabileceği de iddia edilirken, Irak, topraklarının Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırı yapmak için kullanıldığını iddialarını reddetmişti. - BAĞDAT

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:52 Kaynak: İHA
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