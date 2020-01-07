Irak Başbakanı yabancı askerlerin çekilmesi konusunda ABD Büyükelçisi ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Başbakanı yabancı askerlerin çekilmesi konusunda ABD Büyükelçisi ile görüştü - Son Dakika

Irak Başbakanı yabancı askerlerin çekilmesi konusunda ABD Büyükelçisi ile görüştü

19 dakika önce

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Toler ile görüşmesinde, ABD askerlerinin çekilmesi konusunda işbirliğinin önemini vurguladı.

Irak Başbakanı yabancı askerlerin çekilmesi konusunda ABD Büyükelçisi ile görüştü, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Toler ile görüşmesinde, ABD askerlerinin çekilmesi konusunda işbirliğinin önemini vurguladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Toler ile gerçekleştirdiği görüşmede ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin Irak Meclisi'nin dün aldığı kararın uygulanmasına yönelik işbirliğinin önemini vurguladığı aktarıldı. Bölgede meydana gelebilecek bir savaş tehlikesini önlemek için Irak'ın büyük çaba sarf ettiğini vurgulayan Abdülmehdi'nin ülkesinin bütün taraflarla dengeli ilişkiler kurulması için izlediği sabit siyaseti hatırlatarak, Irak'ın güçlü olmasının bütün tarafların yararına olduğunu vurguladığı belirtildi. Açıklamada, Abdülmehdi'nin Irak'ın egemenliğini, istikrarını ve güvenliğini sağlamak için bütün taraflarla işbirliği ve karşılıklı saygı temeline dayalı bir ilişki için ülkesinin özen gösterdiğini aktardığı kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla öldürülmesinin ardından Irak, topraklarında ABD-İran savaşı yaşanmasından endişe duyuyor. Irak Meclisi'nin dün gerçekleştirdiği olağanüstü oturumda yabancı askerlerin ülkeden çekilmesi kararını onaylamasının ardından Trump, Irak'ı yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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