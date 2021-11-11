Irak: "Belarus vatandaşlarımızı Litvanya sınırına gönderiyor" - Son Dakika

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, Belarus hükümetini Avrupa Birliği'ne (AB) baskı uygulamak için Iraklı göçmenleri Litvanya sınırındaki ormanlara göndermekle suçladı.

Polonya ve Litvanya sınırlarında göçmen krizi devam ederken, Polonya'nın ardından Irak'ta göçmen krizi ile ilgili Belarus'u suçladı. Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Yardımcısı Kerim el-Nuri yaptığı açıklamada, Belarus hükümetini göçmen krizi hakkında suçlayarak, "Iraklıların Belarus'tan Litvanya ve Polonya üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeleri son aylarda başladı. Çok sayıda Irak vatandaşı insan kaçakçıları tarafından Belarus'a getirildi. Belarus, AB'ye baskı yapmak için Iraklı sığınmacıları Litvanya sınırındaki ormanlara gönderiyor" dedi.

Ülkesinin insan kaçakçılarıyla ilgisi olmamasına rağmen Avrupa Birliği'nin (AB) Irak'ı yaptırımla tehdit ettiğini belirten el-Nuri, "AB'ye bir iyi niyet göstergesi olarak Belarus'a sefer yasağı getirdik" diye konuştu. Irak'ın Belarus'ta büyükelçiliği bulunmadığı için Rusya Büyükelçiliği tarafından Iraklı göçmenlerin durumunun takip edildiğini kaydeden el-Nuri, Belarus'ta kalan Irak vatandaşlarının ülkeye geri dönmeleri için kolaylık sağlanacağını açıkladı.

"AB sınırında yaşanan kriz, Belarus devlet terörüdür"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Polonya'nın doğusundaki Belarus sınırında patlak veren göçmen krizi üzerine başkent Varşova'ya gelerek Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Morawiecki, "AB sınırında yaşanan kriz, Belarus devlet terörüdür. Bu devlet terörünün tezahürü, aynı zamanda Belarus'ta halkın demokratik seçimini desteklediğimiz için Lukaşenko'nun (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko) sessiz intikamı" demişti.

Bölgede OHAL ilan edilmişti

Polonya, Belarus sınırında geçtiğimiz yaz aylarından itibaren yasa dışı göçmen akınında artış yaşanması üzerine 3 Eylül'de ülkenin doğusundaki 183 yerleşim yerinde 30 günlüğüne olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Lubusz ve Podlaski bölgesindeki 183 yerleşim yerinde her türlü toplantı, yürüyüş, kitlesel etkinlik düzenlenmesini yasaklayan, kolluk kuvvetlerine belirli mekan ve bölgelerde belirli saatlerde bulunmayı yasaklama yetkisi veren ve söz konusu bölgelere yalnızca burada yaşayan ya da çalışan vatandaşların girişine izin veren OHAL uygulaması, geçtiğimiz ekim ayı başında 60 gün süreyle yeniden uzatılmıştı.

Polonya ayrıca, Belarus ordusu ve güvenlik güçlerinin kontrolünde büyük bir göçmen grubunun Polonya'nın doğusundaki Kuznica sınırına akın ettiğini belirtmiş, bölgede görev yapan asker sayısını 12 bine çıkarıldığını aktarmıştı. - ERBİL