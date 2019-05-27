Son Dakika Haberleri: Irak, bir Fransız DEAŞ üyesini daha idam cezasına çarptırdı

Irak, bir Fransız DEAŞ üyesini daha idam cezasına çarptırdı

4 saat önce

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Irak'a teslim ettiği bir Fransız uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi daha idam cezasına çarptırıldı.

Irak, bir Fransız DEAŞ üyesini daha idam cezasına çarptırdı, System.String[]
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Irak'a teslim ettiği bir Fransız uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi daha idam cezasına çarptırıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ceza mahkemesinde görülen davada, geçtiğimiz Şubat ayında SDG'nin Irak'a teslim ettiği terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu kanıtlanan Fransız uyruklu Mustafa Merzuki idam cezasına mahkum edildi. Bağdat'taki ceza mahkemesince dün görülen başka bir davada ise terör DEAŞ üyeliğinden suçlu bulunan Leonard Lopez, Kevin Gonot ile Salim Machou adlı Fransız uyruklu 3 kişi idama mahkum edilmişti. Fransız mahkumlar, Irak Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yargılanarak suçlu bulunmuştu.

Böylece SDG'nin geçen Şubat ayında Irak'a teslim ettiği toplam 9 Fransız uyruklu DEAŞ üyesinin 4'ü idam cezasına çarptırılmış oldu. - ERBİL
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:06 Kaynak: İHA
Irak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürtçe" Çıkışına HDP'den Destek: Bu İfadelerin Çok Önemli Olduğunu Düşünüyoruz Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı Söz Dizisinin Final Bölümü Yayınlandı: Sözün Bittiği Yer Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 01:25:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak, bir Fransız DEAŞ üyesini daha idam cezasına çarptırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]