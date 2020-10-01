Irak, bir Japon şirketiyle güney rafinerileri için 4 milyar dolarlık anlaşma imzaladı - Son Dakika

Irak Petrol Bakanlığı, Japon J.G.C Şirketi ile günde 55 bin varil petrol kapasiteli güney rafinerilerinde kalan maddelerin yeniden işlenmesi projesi için 4 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladı.

Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulcebbar düzenlediği basın toplantısında, Bakanlığın, üretim birimlerinin geliştirilmesi ve petrol arıtma işlemlerinden kalan maddelerin dönüştürülmesi projeleriyle petrol ürünlerinin üretim oranlarını artırmayı istediğini belirtti.

Projenin Güney Rafineriler Şirketi'ndeki üretim kapasitesini, üretimden kalan maddelerin uluslararası standartlara uyarak beyaz ürünlere (benzin, gaz yağı, motorin, fuel oil) dönüştürülmesiyle artırmayı hedeflediğini aktaran Abdulcebbar, projenin ilk aşamada 7 bin, sonraki aşamalarda 70 bin kişiye iş fırsatı sağlayacağını kaydetti.

Günlük 4,6 milyon varil petrol üretimiyle OPEC'in en büyük ikinci petrol üreticisi olan Irak, 2010 yılında Zikar'da günlük 300, Meysan'da 150, Kerkük'te 150, Kerbela'da 140 bin varil kapasiteli petrol rafinerileri inşa etmek için uzun vadeli bir plan ortaya koydu.