Irak, BM ile Suriye'den gönderilecek yabancı IŞİD militanlarının yargılanmasını görüşüyor
1 saat önce
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkesinin, Birleşmiş Milletler ile Irak’ta suç işlememiş Suriye’de tutuklu bulunan yabancı IŞİD militanlarını yargılama yetkisi olup olmadığını görüştüğünü açıkladı.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:38
Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkesinin Birleşmiş Milletler
ile Irak'ta suç işlememiş Suriye
'de tutuklu bulunan yabancı IŞİD militanlarını yargılama yetkisi olup olmadığını görüştüğünü açıkladı.
Haftalık olağan basın toplantısında konu ile ilgili soruları yanıtlayan Abdülmehdi, Bağdat
'ın bu konuyu araştırdığını ve kendi değerlendirmelerini BM ile paylaştığını söyledi.
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