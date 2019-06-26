Son Dakika Haberleri: Irak, BM ile Suriye'den gönderilecek yabancı IŞİD militanlarının yargılanmasını görüşüyor
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Irak, BM ile Suriye'den gönderilecek yabancı IŞİD militanlarının yargılanmasını görüşüyor

1 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkesinin, Birleşmiş Milletler ile Irak’ta suç işlememiş Suriye’de tutuklu bulunan yabancı IŞİD militanlarını yargılama yetkisi olup olmadığını görüştüğünü açıkladı.

Irak, BM ile Suriye'den gönderilecek yabancı IŞİD militanlarının yargılanmasını görüşüyor, System.String[]
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkesinin Birleşmiş Milletler ile Irak'ta suç işlememiş Suriye'de tutuklu bulunan yabancı IŞİD militanlarını yargılama yetkisi olup olmadığını görüştüğünü açıkladı.

Haftalık olağan basın toplantısında konu ile ilgili soruları yanıtlayan Abdülmehdi, Bağdat'ın bu konuyu araştırdığını ve kendi değerlendirmelerini BM ile paylaştığını söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:38 
Irak, Suriye, Birleşmiş Milletler, Dünya
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