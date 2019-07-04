Irak bu sefer Türk makarnasına yasak getirdi
1 saat önce
Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması hedeflenirken, Irak yönetiminden Türk ürünlerine yeni yasak geldi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:10 Kaynak: İHA
ile Irak
arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması hedeflenirken, Irak yönetiminden Türk ürünlerine yeni yasak geldi.
Geçen ay "Yeterli yerli ürün" olduğu gerekçesiyle Türkiye'den yumurta ithalatını durduran Irak yönetimi, şimdi de Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna alımını yasakladı. Haziran ayında başta yumurta olmak üzere Türkiye'den dondurma ve meyve suyu ithalatını yasaklayan Irak'ta yumurtanın fiyatı ikiye katlandı.
60 gün sonra yürürlüğe girecek olan yasağın 1 yıl devam edeceği açıklandı. - ERBİL
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