Irak bu yılın ilk çeyreğinde 357 milyon varil petrol ihraç etti
1 saat önce
Irak, 2019'un ilk çeyreğinde ürettiği 408 milyon varil ham petrolün 357 milyonunu ihraç etti.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:23
, 2019'un ilk çeyreğinde ürettiği 408 milyon varil ham petrolün 357 milyonunu ihraç etti.
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