Son Dakika Haberleri: Irak bu yılın ilk çeyreğinde 357 milyon varil petrol ihraç etti
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Irak bu yılın ilk çeyreğinde 357 milyon varil petrol ihraç etti

1 saat önce

Irak, 2019'un ilk çeyreğinde ürettiği 408 milyon varil ham petrolün 357 milyonunu ihraç etti.

Irak bu yılın ilk çeyreğinde 357 milyon varil petrol ihraç etti, System.String[]
Irak, 2019'un ilk çeyreğinde ürettiği 408 milyon varil ham petrolün 357 milyonunu ihraç etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:23 
petrol, ırak, Ekonomi
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