Son Dakika Haberleri: Irak Büyükelçisi Cenabi, Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Irak Büyükelçisi Cenabi, Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika

Irak Büyükelçisi Cenabi, Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti

7 saat önce

Afyonkarahisar'a bir dizi programlar kapsamında gelen Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hasan El Cenabi, Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Irak Büyükelçisi Cenabi, Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti, System.String[]

Afyonkarahisar'a bir dizi programlar kapsamında gelen Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hasan El Cenabi, Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hasan El Cenabi'ye ziyaretinde milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ve beraberindekiler eşlik etti.


Irak Büyükelçisi Hasan El Cenabi ile makamında bir süre görüşen Vali Mustafa Tutulmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretleri dolayısıyla konuğu Irak Büyükelçisi Hasan El Cenabi'ye teşekkür etti.


Kendisini kabulü ve nazik karşılaması dolayısıyla Vali Mustafa Tutulmaz'a şükranlarını sunan Irak Büyükelçisi Hasan El Cenabi, Afyonkarahisar'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek Vali Mustafa Tutulmaz'dan Afyonkarahisar hakkında bilgiler aldı. - AFYONKARAHİSAR

Hasan El, Ankara, Afyon, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bağdat'ta göstericilere ateş açıldı: 16 kişi öldü
Ankara'da şizofren kızın çıkardığı yangında 91 yaşındaki annesi öldü 41 kadın el ele verip Afyonkarahisar'ın tescillenmiş ürünlerinin imalatına başladı Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 18:30:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak Büyükelçisi Cenabi, Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]