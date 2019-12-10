Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı, başbakanın belirlenmesinde siyasi gruplar ve göstericilerden dayanışma istedi
Son Dakika Güncel Irak Cumhurbaşkanı, başbakanın belirlenmesinde siyasi gruplar ve göstericilerden dayanışma istedi - Son Dakika

Irak Cumhurbaşkanı, başbakanın belirlenmesinde siyasi gruplar ve göstericilerden dayanışma istedi

6 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, siyasi gruplar ve göstericilerin üzerinde anlaşma sağlayacakları adaya hükümeti kurma görevini vermek istediğini açıkladı.

Irak Cumhurbaşkanı, başbakanın belirlenmesinde siyasi gruplar ve göstericilerden dayanışma istedi, System.String[]

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, siyasi gruplar ve göstericilerin üzerinde anlaşma sağlayacakları adaya hükümeti kurma görevini vermek istediğini açıkladı.


Salih, terör örgütü DEAŞ'a karşı zaferin ikinci yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.


Örgüte karşı elden edilen başarıdan dolayı Irak güvenlik güçlerini kutlayan Salih, "Kahramanlıkları anarken şu anda yeni tarih yazan günler yaşıyoruz. Barışçıl gösteri alanlarındaki kadınlarımız ve erkeklerimiz onurlu yaşam için mücadele veriyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Salih, açıklamasında, yeni başbakanın belirlenmesi ve hükümeti kurma konusuna da değindi. Göstericilere ve siyasi gruplara seslenen Salih, şunları kaydetti:

"Üzerinde ittifak sağlayacağımız ve rıza göstereceğimiz adaya hükümeti kurması için teklif götürmek istiyorum. Bu konuda dayanışma göstermeniz için çağrı yapıyorum."

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede 1 Ekim'den bu yana süren hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle istifasını sunmuş, Irak Meclisi de 1 Aralık Pazar günü Abdulmehdi'nin istifasını kabul etmişti.

Berhem Salih, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şeyma Subaşı, Bebek'teki lüks kafesini kapatacağını duyurdu
Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi Eskişehirspor Teknik Direktörü duyurdu: Galatasaray ve Fenerbahçe istiyor Şarkıcı Yılmaz Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 22:35:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı, başbakanın belirlenmesinde siyasi gruplar ve göstericilerden dayanışma istedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]