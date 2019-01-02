Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih Türkiye'ye Geliyor

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih Türkiye'ye Geliyor

37 dakika önce

Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Berham Salih, 3 Ocak 2019 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih Türkiye'ye Geliyor, System.String[]
Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Berham Salih, 3 Ocak 2019 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Salih'in Ankara'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele almaları öngörülüyor. Görüşmeler sırasında, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkanları da değerlendirilecek. Ayrıca ziyaret çerçevesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Türkiye, Berham Salih, Irak, Cumhurbaşkanı, Politika
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