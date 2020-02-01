Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik... - Son Dakika

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Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik...
13 dakika önce
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye verdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:54 Kaynak: AA
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye verdi.
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