Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik... - Son Dakika

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik...

13 dakika önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye verdi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik..., System.String[]

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye verdi.

Berhem Salih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:54 Kaynak: AA
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