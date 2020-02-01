Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini Allavi'ye verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini Allavi'ye verdi - Son Dakika

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini Allavi'ye verdi

6 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye hükümeti kurma görevini verdi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini Allavi'ye verdi, System.String[]

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye hükümeti kurma görevini verdi.

Allavi, Cumhurbaşkanının, yeni hükümeti kurması için verdiği görevi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duyurdu.

Açıklamasında göstericilere de seslenen Allavi, şunları kaydetti:

"Göstericileri öldürenler cezalandırılana, yolsuzlukla mücadelede başarıya ulaşana, ekonomiyi düzeltene ve erken seçimi yapana kadar protestolarınızı sürdürün. Eğer siyasi gruplar, kabine için adaylarını dayatırlarsa bu görevden vazgeçeceğim ve bunu çıkıp açıkça sizinle paylaşacağım. Vatan için sokağa çıktınız, eğer taleplerinizi yerine getirmezsem bu görevi hak etmiyorum demektir."

Cumhurbaşkanından görevi alan Allavi'nin bir ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.

Allavi'nin, İran'a yakın Fetih Koalisyonu ile Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın Sairun Koalisyonu tarafından desteklendiği ifade ediliyor.

Muhammed Tevfik Allavi kimdir?

Bağdat doğumlu Iraklı siyasetçi Muhammed Tevfik Allavi, 2003'ten sonra milletvekili seçilmişti. Allavi ayrıca eski Başbakan Nuri el-Maliki hükümetinde iki dönem İletişim Bakanlığı yapmıştı.

Allavi, genç yaşta üyesi olduğu Şii İslami Dava Partisi'nden daha sonra ayrılmıştı. Laik devlet yönetimi anlayışına sahip olduğu bilinen Allavi, 2003 sonrası seçimlere İyad Allavi liderliğindeki koalisyonla katılarak, milletvekili seçilmişti.

Berhem Salih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:32 Kaynak: AA
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