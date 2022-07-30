Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten ülkedeki siyasi çevrelere diyalog çağrısı - Son Dakika
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Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten ülkedeki siyasi çevrelere diyalog çağrısı

30.07.2022 19:59
Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten ülkedeki siyasi çevrelere diyalog çağrısı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, mevcut krizin aşılması için vatanın menfaatini önceleyen gerçek ulusal bir diyaloga ihtiyaç olduğunu belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, mevcut krizin aşılması için vatanın menfaatini önceleyen gerçek ulusal bir diyaloga ihtiyaç olduğunu belirtti.

Salih'in başkent Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının meclisteki eylemlerinin ardından yaptığı yazılı açıklama, Irak Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından paylaşıldı.

Ülkenin içinden geçtiği hassas dönemde herkesi sükuneti muhafaza etmeye ve vatanın menfaatini her şeyin üstünde tutmaya çağıran Salih, yaşanan krizin aşılması için ülkenin güvenlik ve istikrarını sağlamayı, sivil ve toplumsal barışı sağlamlaştırmayı amaçlayan, vatanın menfaatini önceleyen gerçek ulusal bir diyaloğa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Salih, siyasi çevreler arasında olması istenen diyaloğun, ülkede yaşanan krizin kökenine inmesi, bunlara çözüm üretmesi ve ülkeyi güvenli limana ulaştırması gerektiğini dile getirdi.

Mevcut durumun, tüm siyasileri büyük bir sınavla karşı karşıya bıraktığını aktaran Salih, yolsuzlukla mücadele ve tüm Iraklılara hizmet edecek güçlü bir devletin tesis edilmesi için ciddi bir şekilde çalışmak gerektiğini belirtti.

Öte yandan eski Irak Başkanı ve Nasr Koalisyonu lideri Haydar el-İbadi de tüm siyasi liderlere diyalog çağrısında bulundu.

İbadi, Irak resmi ajansı INA'da yer alan açıklamasında, "Ulusal sorumluluk gereği tüm liderleri diyalog ve uzlaşıya çağırıyor, tüm kardeşlerden ve siyasi kesimlerden diyalog dilini benimsemelerini, ülkenin güvenliğini ve istikrarını bozabilecek anlaşmazlıklardan önce ulusal çıkarları öncelemelerini umuyorum." ifadelerini kullandı.

İbadi, bu bağlamda taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının aşılması için çalışmaya hazır olduğunu ekledi.

Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri de INA'da yer alan açıklamasında, Sadr Hareketi lideri Sadr'a siyasi tıkanıklığın giderilmesi ve krize çözüm bulunması için Koordinasyon Çerçevesi ile ciddi diyaloğa girme çağrısında bulundu.

Sadr yanlıları, Yeşil Bölge'yi basmıştı

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, hükümeti kuramayınca siyasetten çekilmişti. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi olan Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Mukteda es-Sadr destekçileri, İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Sudani'yi protesto etmek için bugün başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti. Protestocular, meclis binasında süresiz oturma eylemi başlatmıştı.

Irak Sağlık Bakanlığı yaşanan olaylarda şu ana dek 25'i asker, 100'ü sivil 125 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Berhem Salih, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten ülkedeki siyasi çevrelere diyalog çağrısı - Son Dakika

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