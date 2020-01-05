Irak Cumhurbaşkanı Katar Emiri ile ülkesindeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Cumhurbaşkanı Katar Emiri ile ülkesindeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Irak Cumhurbaşkanı Katar Emiri ile ülkesindeki gelişmeleri görüştü

6 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Irak'taki son gelişmeleri ele aldı.

Irak Cumhurbaşkanı Katar Emiri ile ülkesindeki gelişmeleri görüştü, System.String[]

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Irak'taki son gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Salih, Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, son gelişmeler başta olmak üzere Irak'taki durum ile Irak ve bölgede gerginliğin tırmandırılmasını engellemek için sükuneti sağlanmanın yolları ele alındı.

İranlı General Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:24 Kaynak: AA
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