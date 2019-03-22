Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı Musul'da Protesto Edildi

Irak Cumhurbaşkanı Musul'da Protesto Edildi

1 saat önce

BAĞDAT (AA) – Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği feribot faciasının ardından ziyaret ettiği Musul'da protestoyla karşılaştı.

Irak Cumhurbaşkanı Musul'da Protesto Edildi, System.String[]
BAĞDAT (AA) – Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği feribot faciasının ardından ziyaret ettiği Musul'da protestoyla karşılaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Cumhurbaşkanı Salih, feribot faciasının ardından incelemelerde bulunmak üzere gittiği Musul'da hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından protesto edildi.

Bölgedeki güvenlik güçleri ve korumaları Berhem Salih'i protestoculardan kurtarmaya çalışınca bir süre arbede yaşandı.

Salih, daha sonra korumalarının yardımıyla makam aracı yerine koruma araçlarından birine bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, protestolarını "Yolsuzluğa hayır", "Yolsuzluk yapanlara geçit yok", "Hepiniz hırsızsınız" gibi sloganlarla sürdürdü.

Vali de protesto edildi

Başka görüntülerde, Musul Valisi Nufeyl Hammadi'nin de olay yerinde protesto edilerek, aracından inmesine izin verilmediği görüldü.

Irak basınında yer alan haberlerde Vali'nin bindiği aracın protestocuların üzerine sürüldüğü ve 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Musul İl Meclisi Üyesi Gazvan ed-Davudi, Dicle Nehri üzerinde dün feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 103'e yükseldiğini belirtmişti.

Feribotun batma nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar 50 kişi kapasitesi bulunan feribotta 170'ten fazla yolcunun olduğunu iddia ediyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de dün olayın hemen ardından Musul'a gitmişti. Abdulmehdi daha sonra ülke genelinde 3 gün yas ilan edildiğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:01 Kaynak: AA

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