Irak Cumhurbaşkanı'ndan başbakanı belirlemek için partilere 3 gün süre - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Cumhurbaşkanı'ndan başbakanı belirlemek için partilere 3 gün süre - Son Dakika

Irak Cumhurbaşkanı'ndan başbakanı belirlemek için partilere 3 gün süre

6 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, mecliste çoğunluğu oluşturan siyasi partilere, "3 gün içerisinde 'sokağın' da rıza gösterebileceği bir başbakan adayı belirlememeleri halinde, bu kişiyi kendisinin seçeceği" yönünde mektup gönderdiği iddia edildi.

Irak Cumhurbaşkanı'ndan başbakanı belirlemek için partilere 3 gün süre, System.String[]

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, mecliste çoğunluğu oluşturan siyasi partilere, "3 gün içerisinde 'sokağın' da rıza gösterebileceği bir başbakan adayı belirlememeleri halinde, bu kişiyi kendisinin seçeceği" yönünde mektup gönderdiği iddia edildi.

Irak basınında Cumhurbaşkanlığından bir kaynağa dayandırılan habere göre, Salih, siyasi partilere, krize dönüşen başbakan seçimi için mektup gönderdi.

Mektubunda Salih, parti ve grup liderlerinin 72 saat içerisinde sokağın da rıza gösterebileceği bir adayı belirlemelerini istedi.

İsteğinin yerine getirilmemesi halinde ise Salih, inisiyatifini ve anayasal yetkisini kullanarak, hükümeti kurması için bağımsız birine teklifte bulunacak.

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi görevinden istifa etmişti.

Göstericiler, bağımsız bir kişinin hükümete başkanlık etmesini istiyor.

Berhem Salih, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:42 Kaynak: AA
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