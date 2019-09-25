Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı'ndan egemenlik vurgusu
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Irak Cumhurbaşkanı'ndan egemenlik vurgusu

39 dakika önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülke topraklarının ve egemenliğinin korunmasından sorumlu olanın yine Irak olduğunu söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı'ndan egemenlik vurgusu, System.String[]

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülke topraklarının ve egemenliğinin korunmasından sorumlu olanın yine Irak olduğunu söyledi.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı ikili görüşmede Cumhurbaşkanı Salih, "Topraklarını ve egemenliğini korumaktan sorumlu olan Irak'ın kendisidir." dedi.

Irak'ın teröre karşı büyük zaferler elde ettiğini dile getiren Salih, "Bizler şimdi yeniden imar üzerine çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmede Trump ise ülkesinin Irak'la uzun ve iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, terör örgütü DEAŞ'ı bitirmenin önemli bir iş olduğunun altını çizdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Berhem Salih, Donald Trump, Irak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:16 Kaynak: AA
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