Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı'ndan göstericilere "sükunet" çağrısı (1)
Son Dakika Güncel Irak Cumhurbaşkanı'ndan göstericilere 'sükunet' çağrısı (1)

Irak Cumhurbaşkanı'ndan göstericilere "sükunet" çağrısı (1)

2 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in konuşması Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, göstericilere, hükümetin taleplerine cevap vermesine ve reform yapmasına fırsat tanımak için sükuneti korumaları ve gerginliği tırmandırmamaları çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in konuşması Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, göstericilere, hükümetin taleplerine cevap vermesine ve reform yapmasına fırsat tanımak için sükuneti korumaları ve gerginliği tırmandırmamaları çağrısında bulundu.

Irak resmi televizyonun yayınladığı konuşmasında Salih, ülkedeki krizin çözümü için Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinde revizyona gidilmesini de içeren bir takım önerilerde bulundu.

Irak halkına hitaben yaptığı konuşmada Salih, "Göstericilere ateş açılması yönünde emir verilmedi. Bunu yapanlar suçlu ve kanun tanımayanlardır." dedi.

Irak emniyet biriminin "vatandaşlara, güvenlik güçlerine ve medyaya" saldıranlara karşı sert bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulayan Salih, tüm halka ülkeyi kasıp kavuran krizi aşmak için sükunet ve dayanışma çağrısı yaptı.

Halkın "kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, iş fırsatı sağlanması, yolsuzlukla mücadele, uzun yıllardır sorunlarla boğuşan ülkede gerçek reformlar yapılması" yönündeki taleplerinin meşruluğuna işaret eden Salih, " Ekonomi, DEAŞ'a karşı mücadele ve güvenlik alanında yaşanan gerginlikler nedeniyle tükendi." ifadesini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı'ndan göstericilere sükunet çağrısı (1)

Berhem Salih, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:55 Kaynak: AA
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