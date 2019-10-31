Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yeni seçim yasasının tamamlanmasının ardından ülkeyi erken seçime götürebileceğini belirtti.

Salih, ülkede bir süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin yaptığı konuşmasına, " Hükümet, Anayasa'da belirtildiği gibi herkesi kucaklayan bir yapı olmalı." ifadeleriyle başladı.

Devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında Salih, "Yönetimin meşruiyeti, halktan kaynaklanır. Dolayısıyla göstericilerin meşru haklarının yerine getirilmesi için olağanüstü çaba harcayacağım." dedi.

"Yeni seçim yasası için çalışmalara başladık"

Siyasi partilerin yeni hükümetin kurulması için anlaşması halinde Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini hatırlatan Salih, ülkeyi erken seçime götürebileceği mesajını verdi.