Irak Cumhurbaşkanı Reşid, görevine resmen başladı - Son Dakika
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Irak Cumhurbaşkanı Reşid, görevine resmen başladı

17.10.2022 11:24
Irak Cumhurbaşkanı Reşid, görevine resmen başladı

Irak'ta geçen hafta milletvekilleri tarafından Cumhurbaşkanı seçilen Abdullatif Reşid, görevine resmi olarak başladı.

Irak'ta geçen hafta milletvekilleri tarafından Cumhurbaşkanı seçilen Abdullatif Reşid, görevine resmi olarak başladı.

Reşid için başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Es-Selam Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Törene Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile yardımcıları, Meclisteki siyasi grup başkanları, askeri komutanlarla eski cumhurbaşkanlarından Fuad Masum katıldı.

Yeni Cumhurbaşkanı'nın eşi Şanaz İbrahim, kızı, oğlu, gelini ve torunu da törende yer aldı.

Eski Cumhurbaşkanı Salih törene katılmadı

Reşid'in selefi eski Cumhurbaşkanı Berhem Salih ise devir teslim için düzenlenen törene gelmedi.

Kürt siyasetçi Abdullatif Reşid Irak Meclisinde 13 Ekim'de düzenlenen oturumda Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Seçimin ardından Reşid, Şiilerin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Sudani'nin en geç 1 ay içinde kabinesini oluşturup Meclisin onayına sunması gerekiyor.

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Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

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