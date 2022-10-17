Irak Cumhurbaşkanı Reşid, görevine resmen başladı (3) - Son Dakika
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Irak Cumhurbaşkanı Reşid, görevine resmen başladı (3)

17.10.2022 17:39

Irak'ta geçen hafta milletvekilleri tarafından Cumhurbaşkanı seçilen Abdullatif Reşid, görevine resmi olarak başladı.

Irak'ta geçen hafta milletvekilleri tarafından Cumhurbaşkanı seçilen Abdullatif Reşid, görevine resmi olarak başladı.

Reşid için başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Es-Selam Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Törene Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile yardımcıları, Meclisteki siyasi grup başkanları, askeri komutanlarla eski cumhurbaşkanlarından Fuad Masum katıldı.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Reşid, törende yaptığı konuşmada, ülkedeki yüksek dini otoriteye (Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani) ve Irak halkının temsilcilerine kendisine güvenlerinden ötürü teşekkür etti.

Ülkedeki sorunları çözmek için çalışacağını söyleyen Reşid, ayrıca, "Anayasayı korumak için tüm çabamı sarf edeceğim." dedi.

En kısa sürede hükümetin kurulmasını temenni eden Reşid, komşu ülkelerle ve uluslararası toplumla da güçlü ilişkiler kuracağını ifade etti.

Yeni Cumhurbaşkanı'nın eşi Şanaz İbrahim, kızı, oğlu, gelini ve torunu da törende yer aldı.

Eski Cumhurbaşkanı Salih törene katılmadı

Reşid'in selefi eski Cumhurbaşkanı Berhem Salih ise devir teslim için düzenlenen törene gelmedi.

Kürt siyasetçi Abdullatif Reşid Irak Meclisinde 13 Ekim'de düzenlenen oturumda Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Seçimin ardından Reşid, Şiilerin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Sudani'nin en geç bir ay içinde kabinesini oluşturup Meclisin onayına sunması gerekiyor.

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Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Reşit görevine resmen başladı Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Reşit görevine resmen başladı Irak Cumhurbaşkanı Reşid, görevine resmen başladı (2) Irak Cumhurbaşkanı Reşid, görevine resmen başladı (2)
Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Cumhurbaşkanı Reşid, görevine resmen başladı (3) - Son Dakika

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