Irak Cumhurbaşkanı Reşid, Şii ittifakın Başbakan adayına hükümeti kurma görevi verdi - Son Dakika
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Irak Cumhurbaşkanı Reşid, Şii ittifakın Başbakan adayına hükümeti kurma görevi verdi

13.10.2022 19:08
Irak Cumhurbaşkanı Reşid, Şii ittifakın Başbakan adayına hükümeti kurma görevi verdi

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Şii ittifakın Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Şii ittifakın Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Irak Meclisinde bugün yapılan oturumun ikinci turunda 162 oyla ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olan Reşid, hükümeti kurma görevini Koordinasyon Çerçevesi'nin adayı Sudani'ye verdi.

Muhammed Şiya es-Sudani kimdir?

Sudani, Meysan ilinde kaymakamlık ve valilik görevlerinde bulundu.

1970 doğumlu Sudani, 2003 sonrası farklı dönemlerde Çalışma Bakanlığı yapmış ayrıca Tarım ile Göç ve Göçmenler Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret ile Maliye Bakanlığını da vekaleten yürütmüştü.

Mecliste iki vekili bulunan Furateyn Akımı'nın da lideri olan Sudani'yi eski Başbakan Nuri el-Maliki ile Fetih Koalisyonu lideri ve Haşdi Şabi komutanı Hadi el-Amiri önderliğindeki Şii Koordinasyon Çerçevesi Başbakan adayı göstermişti.

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Kaynak: AA

Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Cumhurbaşkanı Reşid, Şii ittifakın Başbakan adayına hükümeti kurma görevi verdi - Son Dakika

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