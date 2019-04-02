Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Abd Askerleri Irak Hükümetinin İsteği Üzerine Ülkede Bulunuyor"

Erbil-(İHA)-Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkesindeki ABD askerlerinin terör örgütü DEAŞ'ın Musul'u almasının ardından Irak hükümetinin isteği üzerine geldiğini söyledi.

Erbil-(İHA)-Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkesindeki ABD askerlerinin terör örgütü DEAŞ'ın Musul'u almasının ardından Irak hükümetinin isteği üzerine geldiğini söyledi.



Son günlerde Irak'ın gündeminde yer alan ABD askerlerinin varlığıyla ilgili açıklama yapan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 2014 yılında Musul ve Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ tehlikesini önlemek için dönemin hükümetinin isteği üzerine ABD askerlerinin ülkeye getirildiğini kaydetti.



Ülkesindeki ABD askerlerinin varlığının İran'ın varlığı ile bir denge oluşturmak gibi algılanmaması gerektiğini belirten Salih, Irak'ta bulunan ABD askerlerinin kalıcı bir askeri üs ve direkt askeri operasyonlara katılmaması konusunda hükümetiyle anlaşma içinde olduğunu söyledi. - ERBİL

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