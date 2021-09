Irak Cumhurbaşkanı Salih, ABD Başkanı Biden ile görüştü - Son Dakika

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 76. Güvenlik Konseyi toplantısına katılan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 76. Güvenlik Konseyi toplantısında katılan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra birçok konuların ele alındığı kaydedildi. Görüşme sırasında, iki ülke arasındaki stratejik diyalog çerçevesinde her alanda ikili ilişkilerin geliştirme yollarını ele alan Salih ve Biden, Irak'ta önümüzdeki Ekim ayında yapılacak seçimlerin adil ve şaibesiz bir şekilde geçmesinin yanı sıra bölgede terörü bitirmek için terörle mücadele işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Irak'ın siyasi, güvenlik, çevre, ekonomik ve kültür alanlarda ABD ile ilişkilerini geliştirmeyi arzuladığını aktaran Salih, Irak'ın bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için önemli bir rol oynadığını belirtti. Irak'ın istikrarı sağlamak için kaydettiği gelişmeyi ve bölgede gerilimi düşürmek için oynadığı olumlu rolü takdir ettiğini dile getiren Başkan Biden ise, ülkesinin Irak'ın huzurunu ve egemenliğini sağlamak için verdiği desteğin devam edeceğini vurguladı. - NEW YORK