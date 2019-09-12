Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı Salih, Avrupalı diplomatlarla görüştü
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Irak Cumhurbaşkanı Salih, Avrupalı diplomatlarla görüştü

1 saat önce

İngiliz, Alman ve Fransız diplomatları kabul eden Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bölgede yaşanan gerilimi düşürmek ve var olan sorunları çözmek için diyaloğa başvurulması gerektiğini söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Avrupalı diplomatlarla görüştü, System.String[]

İngiliz, Alman ve Fransız diplomatları kabul eden Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bölgede yaşanan gerilimi düşürmek ve var olan sorunları çözmek için diyaloğa başvurulması gerektiğini söyledi.


Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi John Wilks, Fransa maslahatgüzarı Jan Noei ile Almanya maslahatgüzarı Yochen Müller'i kabul etti. Programdan sonra Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Salih'in diplomatlarla bölgedeki siyasi gelişmeleri ele aldığı belirterek, bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için Irak'ın bütün komşu ülkelerle dengeli ilişkiler kurmaya özen gösterdiği vurgulandı.


Açıklamada, Salih'in sorunların barışçıl yollar ve diyalog temeline dayalı bir şekilde çözüme kavuşması ve bölgedeki gerilimi düşürmek gerektiğini söylediği belirtilerek, "Irak, eksenli siyasetten uzak durmak için büyük bir çaba harcarken sorunları çözme kavuşturmadan yanı tavrını ortaya koymuştur" ifadelerine yer verildi.


Irak ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkileri geliştirmesinin öneminin vurgulandığı metinde Salih'in her alanda verilen destek için AB'ye teşekkür ettiği kaydedildi. - ERBİL

Berhem Salih, İngiltere, Irak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:32 Kaynak: İHA
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