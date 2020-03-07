Irak Cumhurbaşkanı Salih, başbakan adayı belirleme yetkisini Şiilere verdi - Son Dakika

Irak'ta Başbakan Adil Abdülmehdi'nin protestoların ardından görevinden istifa etmesi sonrası başlayan hükümet krizi sürüyor. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, başbakan adayını belirlemek için Şii siyasi tarafların aralarında aday belirlemelerini istediği öğrenildi.



Eski Başbakan Nuri el-Maliki başkanlığındaki Hukuk Devleti Koalisyonu yöneticilerinden Saad el-Mutlabi, yeni başbakan adayını belirlemek için Şii siyasi taraflarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, Şii siyasi taraflarından bir aday belirlemek için yetki verdiğini söyledi. Mutlabi, Salih'in bütün Şii tarafların uzlaşmadığı bir adayın parlamentodan güvenoyu almasının zor olduğunu bildiği için yeni başbakanı belirleme yetkisini Şiilere verdiğini ve bu konuda Şii taraflar arasında görüşmelerin başlatıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Salih'in, 15 gün içerisinde yeni başbakan adayını hükümet kurmakla görevlendirmesi gerekiyor.



Öte yandan Şubat ayında Salih'in hükümet kurmakla görevlendirdiği Muhammed Allavi, bazı Şii tarafların yanı sıra Sünniler ile Kürtlerin destek vermemesi nedeniyle görevinden vazgeçtiğini duyurmuştu. - ERBİL