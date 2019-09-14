Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Bölgede savaş istemiyoruz"
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Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Bölgede savaş istemiyoruz"

33 dakika önce

Başkent Bağdat'ta düzenlenen "Arap Gençliği Girişimcilik Forumu" etkinliği Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in etkinlikteki konuşması Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim'in etkinlikteki konuşması Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bölgedeki durumun gergin olduğunu ve savaşın...

Başkent Bağdat'ta düzenlenen "Arap Gençliği Girişimcilik Forumu" etkinliği

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in etkinlikteki konuşması

Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim'in etkinlikteki konuşması Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bölgedeki durumun gergin olduğunu ve savaşın çıkmasını istemediklerini söyledi.

Salih, Bağdat'ta bir etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, "Irak'ın, çatışma sahasından çıkarların buluştuğu alana evrilmesi gerekiyor. Bölgedeki durum gergin. Irak olarak, hiçbir bölgede savaş olmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak'ta Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim tarafından kurulan siyasi muhalefete de değinen Salih, bu muhalefetin, hükümeti ve diğer siyasi çalışmaları doğru yola yönlendirme konusuna önem vereceğini dile getirdi.

Söz konusu etkinlikte konuşan Hekim de, "Irak'ta demokratik gelişme yaşanması ulusal siyasi muhalefetin ortaya çıkmasıyla mümkün olabilir." dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih: Bölgede savaş istemiyoruz

Berhem Salih, Bağdat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:02 Kaynak: AA
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