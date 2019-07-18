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Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit edilen...

2 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit edilen Başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyelerini iletti.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit edilen..., System.String[]
Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit edilen Başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyelerini iletti.
Recep Tayyip Erdoğan, Berhem Salih, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:02 Kaynak: AA
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