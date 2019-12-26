Irak Cumhurbaşkanı Salih, Esad İdani'yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Cumhurbaşkanı Salih, Esad İdani'yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam... - Son Dakika

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Esad İdani'yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam...

6 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Esad İdani'yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam ederse istifaya hazır olduğunu açıkladı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Esad İdani'yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam..., System.String[]

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Esad İdani'yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam ederse istifaya hazır olduğunu açıkladı

Berhem Salih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:42 Kaynak: AA
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