Irak Cumhurbaşkanı Salih, Esad İdani'yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam... - Son Dakika

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Irak Cumhurbaşkanı Salih, Esad İdani'yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam...
6 saat önce
Irak Cumhurbaşkanı Salih, Esad İdani'yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam ederse istifaya hazır olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:42 Kaynak: AA
Irak Cumhurbaşkanı Salih, Esad İdani'yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam ederse istifaya hazır olduğunu açıkladı
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