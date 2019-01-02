Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı Salih'in Ankara Ziyareti Öncesi "Dost Ülke" Vurgusu

Irak Cumhurbaşkanı Salih'in Ankara Ziyareti Öncesi "Dost Ülke" Vurgusu

23 dakika önce

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Lokman Feyli, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in yarın Ankara'ya ziyarette bulunacağını belirterek, "Bu ziyaretler Irak'ın dost ve kardeş ülkeler arasındaki konumunu güçlendirme politikasının bir parçasıdır" dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih'in Ankara Ziyareti Öncesi
Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Lokman Feyli, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in yarın Ankara'ya ziyarette bulunacağını belirterek, "Bu ziyaretler Irak'ın dost ve kardeş ülkeler arasındaki konumunu güçlendirme politikasının bir parçasıdır" dedi.

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Lokman Feyli, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Ankara'ya gideceğini söyledi. Salih'in başta Erdoğan olmak üzere birçok Türk yetkiliyle bir araya geleceğini kaydeden Feyli, "İki lider, bölgesel ve ulusal sahadaki gelişmelerle ilgili konuları ele alacaklar" dedi.

Salih'in söz konusu ziyaretinin daha önce çevre ülkelere yapmış olduğu ziyaretin devamı olduğunu kaydeden Feyli, "Bu ziyaretler Irak'ın dost ve kardeş ülkeler arasındaki konumunu güçlendirme ve çevre ülkeler ile Arap ülkelerine yapmış olduğu açılım politikasının bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Berhem Salih yarın Türkiye'ye yapması planlanan ziyaret öncesi, Başbakan Adil Abdülmehdi ile ziyaretle ilgili bir görüşme yapmıştı. - BAĞDAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:35 Kaynak: İHA

Irak, Ankara, Berhem Salih, Politika
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