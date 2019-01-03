Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı Salih, "Irak ve Türkiye Birçok Konuyu Beraberce Ele Alıp Çözebilir" Dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, "Irak ve Türkiye Birçok Konuyu Beraberce Ele Alıp Çözebilir" Dedi.

18 dakika önce

IHAAW143646-SIY/03-01-2019- Irak Cumhurbaşkanı Salih, "Irak ve Türkiye birçok konuyu beraberce ele alıp çözebilir" dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih,
IHAAW143646-SIY/03-01-2019

- Irak Cumhurbaşkanı Salih, "Irak ve Türkiye birçok konuyu beraberce ele alıp çözebilir" dedi. 03.01.2019 14: 36: 46 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:42 Kaynak: İHA

Politika
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