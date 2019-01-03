Irak Cumhurbaşkanı Salih, "Irak ve Türkiye Birçok Konuyu Beraberce Ele Alıp Çözebilir" Dedi.
18 dakika önce
IHAAW143646-SIY/03-01-2019- Irak Cumhurbaşkanı Salih, "Irak ve Türkiye birçok konuyu beraberce ele alıp çözebilir" dedi.
IHAAW143646-SIY/03-01-2019
- Irak Cumhurbaşkanı Salih, "Irak ve Türkiye birçok konuyu beraberce ele alıp çözebilir" dedi. 03.01.2019 14: 36: 46 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:42 Kaynak: İHA
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