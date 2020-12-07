Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Kerkük'teki sorunlar kent halkının iradesiyle çözülmeli" - Son Dakika

Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Kerkük'teki sorunlar kent halkının iradesiyle çözülmeli"

07.12.2020 22:37
Irak Cumhurbaşkanı Salih:

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Kerkük'teki sorunların kent halkının iradesiyle çözülmesi gerektiğini belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Kerkük'teki sorunların kent halkının iradesiyle çözülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, Bağdat'ta Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi'yi kabul etti.

Kabulde, "Kerkük'te askıda bulunan sorunlar kent halkının iradesi ve anayasal çerçevede çözülmeli." diyen Salih, Kerkük'teki bileşenler arasındaki toplumsal barışın muhafaza edilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı, Kerkük'ün ihtilaflar ve sorunlar sahası olmaması gerektiğine vurgu yaparak, terörün (DEAŞ) kentin istikrarını tehdit etmesine izin verilmemesini istedi.

Irak merkezi yönetim güçleri, Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki güvenlik ve petrol yataklarının kontrolünü Peşmerge'nin elinden almıştı. Merkezi yönetimin hakim olduğu Kerkük'te, valilik makamı da Kürtlerden Araplara (vekaleten) geçmişti.

Bu kapsamda, 2003'ten beri Kerkük'te bulunan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliğine (KYB) bağlı parti ve asayiş binaları da boşaltılmıştı.

Kentin bileşenlerinden Türkmenler ise Kerkük Valiliğinin kendilerine verilmesini istiyor.

Berhem Salih, Kerkük, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak Cumhurbaşkanı Salih: 'Kerkük'teki sorunlar kent halkının iradesiyle çözülmeli' - Son Dakika


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