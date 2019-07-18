Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu
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Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti.
Irak Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:12 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Berhem Salih
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı telefonla arayarak şehit olan Türkiye
'nin Erbil
Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı. - ANKARA
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