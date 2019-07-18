Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu
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Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

2 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti.

Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu, System.String[]
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı.
(Derya Yetim/İHA)
Recep Tayyip Erdoğan, Berhem Salih, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:25 Kaynak: İHA
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