Son dakika! Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'ten Erdoğan'a taziye telefonu
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Son dakika! Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit edilen başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:13 Kaynak: AA
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit edilen başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyede bulundu.
BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün düzenlenen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti. Erdoğan ile Salih arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı.
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