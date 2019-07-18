Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Erdoğan'a taziye telefonu
Son Dakika Politika Haber

Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Erdoğan'a taziye telefonu

1 saat önce

IRAK Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit olan Türk diplomat için taziyede bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Erdoğan'a taziye telefonu, System.String[]
IRAK Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit olan Türk diplomat için taziyede bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat için taziyelerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Irak Cumhurbaşkanı Salih arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı" denildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Berhem Salih, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu iradesi dışında başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı Ahmet Davutoğlu: Başka yol kalmazsa parti kurulur Yılanın boğmaya çalıştığı kartalı son anda kurtardılar Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 18:59:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Erdoğan'a taziye telefonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]