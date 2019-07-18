"Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Erdoğan'a taziye telefonu" başlıklı haberimizin başlığı, spotu,...

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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit edilen Başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyelerini iletti.
Irak Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:01 Kaynak: AA
Başbakanı Adil Abdulmehdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı telefonla arayarak Erbil
'de şehit edilen Başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Abdulmehdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün düzenlenen saldırıda şehit edilen Türkiye
'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyede bulundu.
Abdulmehdi, Erdoğan'a, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
adına da taziyelerini iletti.
Görüşmede ikili ve bölgesel konular da ele alındı.
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