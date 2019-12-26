Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten istifa sinyali - Son Dakika
Son Dakika Politika Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten istifa sinyali - Son Dakika

Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten istifa sinyali

6 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, istifa etmeye hazır olduğunu söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten istifa sinyali, System.String[]

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, istifa etmeye hazır olduğunu söyledi.


Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, protestocuların kabul etmediği bir adayı başbakan olarak atamaktan ise istifa etmeyi uygun bulduğunu ifade ederek, istifa edebileceğini söyledi. Salih, İdani'ye hükümeti kurma teklifi sunmayacağını içeren yazıyı meclise gönderdi.


Salih açıklamasında, "Irak halkı için protesto hareketinin getirdiği esaslar ışığında ülkenin kişisel ve politik düşüncelerinden önce ulusal çıkarlara bakmamız zorunludur" dedi. - BAĞDAT

Berhem Salih, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:47 Kaynak: İHA
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