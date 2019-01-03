Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı Salih Türkiye'de

Irak Cumhurbaşkanı Salih Türkiye'de

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i, resmi törenle karşıladı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih Türkiye'de, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i, resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Erdoğan ve konuk cumhurbaşkanının alandaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı ve 21 pare top atışı yapıldı.

Konuk Cumhurbaşkanı Salih, Muhafız Alayı Tören Kıtasını, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve o dönemin kostümlerini giyen askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Salih, merdivenlerde Türkiye ve Irak bayrakları önünde poz verdi.

Baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına geçilecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer yetkililer de hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:50 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Berhem Salih, Türkiye, Güncel
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