Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Türkiye ile İlişkilerimiz, Omuz Omuza Tam Dayanışmaya Sahne Olacaktır"

Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Türkiye ile İlişkilerimiz, Omuz Omuza Tam Dayanışmaya Sahne Olacaktır"

19 dakika önce

Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Türkiye ile ilişkilerimiz, omuz omuza tam dayanışmaya sahne olacaktır"

Irak Cumhurbaşkanı Salih:
Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Türkiye ile ilişkilerimiz, omuz omuza tam dayanışmaya sahne olacaktır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:43 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Kırmızı Altın'dan Kadirli'ye Yılda 100 Milyon Liralık Katkı Barbaros Şansal'ın Türkiye'ye Hakaret Eden Videosuna Tepki Yağdı

Makarnalık Buğday Eken Çiftçiye Müjde! Alım Garantisi Geliyor Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:02:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Türkiye ile İlişkilerimiz, Omuz Omuza Tam Dayanışmaya Sahne Olacaktır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]