Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Türkiye ile İlişkilerimiz, Omuz Omuza Tam Dayanışmaya Sahne Olacaktır"
19 dakika önce
Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Türkiye ile ilişkilerimiz, omuz omuza tam dayanışmaya sahne olacaktır"
Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Türkiye ile ilişkilerimiz, omuz omuza tam dayanışmaya sahne olacaktır"
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:43 Kaynak: AA
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