Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Türkiye'nin Irak'ta Terörden Arındırılmış Bölgelerin Yeniden İmarı...
23 dakika önce
Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Türkiye'nin Irak'ta terörden arındırılmış bölgelerin yeniden imarı konusundaki katkılarını bekliyoruz"
Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Türkiye'nin Irak'ta terörden arındırılmış bölgelerin yeniden imarı konusundaki katkılarını bekliyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:39 Kaynak: AA
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