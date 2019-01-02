Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı Salih Türkiye'ye Gelecek

Irak Cumhurbaşkanı Salih Türkiye'ye Gelecek

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşecek.

Irak Cumhurbaşkanı Salih Türkiye'ye Gelecek, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Salih, Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Salih'in Ankara'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele almaları öngörülüyor.

Görüşmeler sırasında, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları da değerlendirilecek.

Ayrıca, ziyaret çerçevesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:07 Kaynak: AA

Ankara, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Berhem Salih, Güncel
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