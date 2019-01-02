Irak Cumhurbaşkanı Salih Türkiye'ye Gelecek
29 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, yarın Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Salih, Türkiye
'ye resmi bir ziyarette bulunacak.
Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile Salih'in Ankara
'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele almaları öngörülüyor.
Görüşmeler sırasında, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları da değerlendirilecek.
Ayrıca, ziyaret çerçevesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:07 Kaynak: AA
Restoranında "Bütün Balık Döner" Yaptı! Tadan Lezzetine Doyamadı
Cami Avlusuna Bırakılan Bebek, Donmak Üzereyken Bulundu
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek
Okul Kantinlerinde Yeni Dönem Başlıyor! Bundan Sonra Ürünlerin Üstünde Okul Gıdası Logosu Yer Alacak