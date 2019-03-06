Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı Salih Ülkesinin Egemenliğine Saygı Duyulmasını İstedi

Irak Cumhurbaşkanı Salih Ülkesinin Egemenliğine Saygı Duyulmasını İstedi

1 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, terör örgütü DEAŞ'ın Irak-Suriye sınırında varlık gösterdiğini belirterek bütün tarafları ülkesinin egemenliğine saygı duymaya çağırdı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih Ülkesinin Egemenliğine Saygı Duyulmasını İstedi, System.String[]
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, terör örgütü DEAŞ'ın Irak- Suriye sınırında varlık gösterdiğini belirterek bütün tarafları ülkesinin egemenliğine saygı duymaya çağırdı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Süleymaniye'deki Amerikan Süleymaniye Üniversitesi tarafından düzenlenen 6. Süleymaniye Forumu'nda yaptığı konuşmada, terör örgütü DEAŞ'ın Irak-Suriye sınırında varlık gösterdiğini belirtti. Terörün kökünü kazımanın yalnızca askeri yollarla yapılmayacağının altını çizen Salih, bütün tarafların işbirliği ve desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Irak'ın herhangi bir ülkenin askeri üssü olmayacağını kaydeden Salih, bütün tarafları ülkesinin egemenliğine saygı duymaya çağırdı. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:37 Kaynak: İHA

Irak, Berhem Salih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı

Çocukları İntihara Sürükleyen Momo Oyunu Türkiye'ye de Sıçradı! ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 18:36:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı Salih Ülkesinin Egemenliğine Saygı Duyulmasını İstedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]