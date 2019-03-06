Irak Cumhurbaşkanı Salih Ülkesinin Egemenliğine Saygı Duyulmasını İstedi
1 saat önce
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, terör örgütü DEAŞ'ın Irak-Suriye sınırında varlık gösterdiğini belirterek bütün tarafları ülkesinin egemenliğine saygı duymaya çağırdı.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
, terör örgütü DEAŞ'ın Irak- Suriye
sınırında varlık gösterdiğini belirterek bütün tarafları ülkesinin egemenliğine saygı duymaya çağırdı.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Süleymaniye
'deki Amerikan Süleymaniye Üniversitesi tarafından düzenlenen 6. Süleymaniye Forumu'nda yaptığı konuşmada, terör örgütü DEAŞ'ın Irak-Suriye sınırında varlık gösterdiğini belirtti. Terörün kökünü kazımanın yalnızca askeri yollarla yapılmayacağının altını çizen Salih, bütün tarafların işbirliği ve desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Irak'ın herhangi bir ülkenin askeri üssü olmayacağını kaydeden Salih, bütün tarafları ülkesinin egemenliğine saygı duymaya çağırdı. - ERBİL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:37 Kaynak: İHA
Son Dakika! KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası
AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı
Çocukları İntihara Sürükleyen Momo Oyunu Türkiye'ye de Sıçradı!
ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor